Bayram öncesi klasiği; 3 günde bilet fiyatı 3 kat arttı

26 Nisan 2022 Salı, 00:00

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması gerekçe gösterilerek, uçak ve otobüs bileti fiyatları artırılmaya devam ediyor. Yurttaşlar, bayramı memleketlerinde geçirmek veya izinli günlerini tatil beldelerinde değerlendirmek isteyeceği için bilet fiyatları fimalar tarafından artırılıyor.

Cumhuriyet.com.tr, 15 nisanda bilet fiyatlarını derledi. Bayrama günler kala firmalar tarafından açıklanan bilet fiyatları ile 15 nisanda derlenen fiyatlar karşılaştırıldı.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI 'UÇTU'

İstanbul'dan şehir dışına yapılacak uçuşlar son 1 haftada yüzde 300'e kadar arttı. 15 nisanda, İstanbul-Kars uçak bileti 1.128 TL'ye satın alınabiliyorken, şuan İstanbul-Kars bileti 3.000 TL'ye çıktı.

15 nisanda belirlenen, İstanbul-Kars bayram uçak bileti;

Şuan İstanbul-Kars bayram uçak bileti;

AKTARMALI BİLET 3.000 TL OLDU

İstanbul-Antalya arası uçak bileti 3.000 TL'ye kadar tırmandı. Sebebiyse, aktarmasız uçuşların tükenmesi sonrası, aktarma ve business class biletlerin yalnızca kalması.

Havayoluyla bayramda seyahat etmek isteyen yurttaşlar, bayram öncesi bilet satış yoğunluğu ve zamlar sebebiyle bu tutarı ödemek zorunda kaldı.

OTOBÜS BİLETLERİ DE ARTTI

Yurttaşlar uçak biletlerinin pahalılığı sebebiyle otobüs biletlerine yönelmeyi düşünürken otobüs firmaları da fiyatları artırdı. Geçen hafta alabileceğiniz bilet fiyatını şuan aynı fiyattan bulmak neredeyse imkansız oldu.

Konuyla ilgili dert yanan bazı yurttaşlar, otogarlarda son dakika ucuz bilet almak için erken saatlerde terminallerde yer alacaklarını belirtti.