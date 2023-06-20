Motorine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Haziran 2023)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışlardan etkilenen motorin fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş zam geldi. 20 Haziran 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 08:22
Motorine zam geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Haziran 2023)
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,64 TL'lik bir zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,03 TL

Motorin fiyatı: 23,80 TL

LPG fiyatı: 11,19 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 24,21 TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,38 TL

LPG fiyatı: 11,01 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 24,44 TL

Motorin fiyatı: 24,93TL

LPG fiyatı: 11,23 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 10,51 TL.


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