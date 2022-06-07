Bayram yoğunluğu başladı: Sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısı ikinci el araç fiyatlarını etkiliyor

07 Haziran 2022 Salı, 00:00

İkinci el araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Bayramın yaklaşmasıyla tatile gidecek yurttaşlar otomobillere yöneldi. Otomobil pazarlarında araç alacak yurttaşların ekspertiz sırasına girdiği görüldü. Yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyleyen oto galericiler, sıfır araçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının ikinci el araç fiyatlarını etkilediğini söyledi. Galericiler, çip krizinin çözülmesi durumunda ikinci el araç fiyatlarının geri çekilebileceğini aktardı.

"ZORLANMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketliliğin başladığını söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, "Ayrıca okulların tatil olması ve yaz dönemine girilmesi piyasayı her zaman canlandırıyor. Genel piyasadan bahsedecek olursak, ikinci el araç piyasasında zor dönemler geçirdik ve zorlanmaya devam ediyoruz. Zorlanma sebebimiz de sınırlı sayıda gelen sıfır araçların piyasaya yeterince girmemesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı ikinci el araç fiyatları artıyor. Kurban Bayramı veya tatil öncesinde araç almaya çalışanlar daha yüksek fiyatlardan araç alabiliyor" dedi.

"YIL SONU ÇİP KRİZİNİN BİTECEĞİ KONUŞULUYOR"

Sıfır araç tedarik sıkıntısının tüm dünyada devam ettiğini dile getiren Çifçi, "Çip krizinin altıncı ayda biteceği söyleniyordu ancak sıkıntı devam ediyor. Yıl sonu çip krizinin biteceği konuşuluyor. Bu krizin giderilmemesi, piyasaya yeterince sıfır aracın gelmesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİP KRİZİNİN ÇÖZÜLMESİYLE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞEBİLİR"

Otomotiv sektöründe Ukrayna - Rusya savaşından kaynaklanan sıkıntılar da yaşandığını belirten Çifçi, "Ukrayna otomotivde önemli bir rol oynuyor. Ukrayna otomotiv sektörüne kritik parçalar üreten bir ülke. Çip krizinin çözülmesi durumunda piyasaya daha fazla sıfır araç girecek. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının biraz da düşebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Araç almaya gelen Oktay Aslanoğlu, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Zaten bir otomobile ihtiyacımız vardı. Memlekete gitmek için bayram gelmeden araç almak istedik. Araçlara talep artıyor. Bizde değerlendirmek istedik" diye konuştu.