Besiciler inek verip otomobil alıyor

05 Haziran 2022 Pazar, 12:09

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre son bir yılda süt yemi yüzde 138, besi yemi yüzde 160, karkas et maliyeti ise yüzde 87 arttı.

Türkiye'de çok sayıda üreticinin süt üretmek yerine dişi hayvanlarını keserek kazanç sağlama yolunu gidiyordu. Ancak kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışla birlikte et satışlarında yaşanan gerileme besicileri yeni bir gelir modeli yaratma yoluna itti.

Balıkesir’den Van’a kadar besiciler hayvanlarını otomobille takas etmek için ilan vermeye başladı. Kırşehir’de hayvancılıkla uğraşan Riza Işık, 32 hayvanını otomobille takas etmek için satışa koyanlardan sadece bir tanesi. Işık, maliyetler nedeniyle birçok insanın hayvancılığı bıraktığını söyledi.

Işık, “Maliyetimiz arttığı için bu işe giriştim. çiftçinin bakacak durumu yok hayvana. Aslında sadece kazanmaktan ziyade elimdeki hayvanları bir an önce çıkarmak istiyorum. Hayvancılık yapılamıyor artık maliyetler sebebiyle. Aldığımız arabaya da binmeyeceğim onu da elden çıkaracağım. Haftalık bir hayvanın yediği bir torba yemi karşılayamıyorum. Çiftçilik eskisi gibi değil. Birçok insan hayvancılığı bırakıyor. Girdi maliyetleri çok fazla para kazanmıyoruz. Zahmetli bir iş artık, yapmanın bir anlamı yok para kazanamıyoruz. Genç çiftçi kalmadı. Köylerde okullar kalmadı genç nüfus yok. Ağır iş yükü var genç nüfus gerekli” diye konuştu.

BİR ÇUVAL YEM 320 LİRA

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde hayvancılık yapan Celal Cengaver de diğer çiftçiler gibi zararı durdurmak için otomobil alıp satmayı düşünüyor. Cengaver, “Yem çok pahalı. Maliyetler sebebiyle hayvancılığı bırakıyorum. Araç daha çabuk elden çıktığı için takas yapıyorum. Toplu satışta elimize bir miktar para geçecek. Bu aracı bir miktar kar ile satabilirsem en azından zararımı düşürebilirim. Bir çuval yem 320 lira oldu. Artık hayvanlara yem alamıyoruz. 6-7 hayvanın maliyeti çok fazla. Hayvancılık artık kazandırmıyor” dedi.

Denizli Çivril’de hayvancılıkla uğraşan Hulisi Ak da gebe ve buzağılı 13 adet büyükbaş sağımlık ineklerini otomobille takas etmek için ilan verenlerden. Görüştüğümüz Hulisi Ak, “Sağımlık ineği bırakıyorum” diye konuştu.