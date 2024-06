Bayramın sadece adı var: Yüzde 83'ün tatil planı yok!

Ekonomik zorluklar, yurttaşların bayram tatili planlarını olumsuz etkiliyor.

Yurttaş, gelirlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı için bayram tatilini geçirmenin maliyetini göze dahi alamıyor.

Son verilere göre, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle yurttaşın büyük çoğunluğu Kurban Bayramı'nda tatil yapmayı düşünmüyor.

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar'ın yayınladığı ankete göre, yurttaşın yüzde 83'ü bu yıl Kurban Bayramı'nda tatil planlamadığını belirtti.

Ankete yanıt veren AKP seçmenlerinden yüzde 82,5'i tatil yapmayı düşünmediğini belirtirken CHP seçmeninin yüzde 89'u bayramda tatile çıkmayacağını ifade etti.

