BDDK kararıyla piyasada vadeli işlemler durdu, kamu bankalarında faizler arttı

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Ekonomi yönetiminin dövize olan talebi kısmak için bir biri ardına attığı adımların piyasalarda yarattığı sermaye kontrolü korkusu ve karmaşa büyüyor. Belirsizlikler yüzünden piyasada vadeli alışverişler dururken bazı şirketlerin merkezini yurtdışına taşıma gibi planlar yaptığı belirtiliyor. Bankalarda ticari kredilerin durduğu, faizlerin ise hem kamuda hem özelde arttığı kaydediliyor.

Hükümetin son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şirketlerin döviz bozdurmalarını sağlamak için TL kredileri kısıtlama kararının özellikle ithalata bağımlı sektörleri olumsuz etkilediğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, kararı “Türkiye’nin imajı açısından yanlış bir karar” sözleriyle yorumladı. “Dışardan bakınca bir sermaye kontrolü havası estirdi” diyen Eskenazi, hedeflenen dolardaki düşüşün ise gerçekleşmediğini vurguladı ve “Hafta sonuna kadar eski yerine gelecek gibi görünüyor, kalıcı bir düşüş olmadığı sürece bu iniş çıkışlar daha çok zarar veriyor reel sektöre” diye konuştu.

TİCARET BARIŞINI BOZUYOR

İmalatta çok yüksek oranda ithalata bağımlı olan yem sektörü ise altüst olmuş durumda. Yem Sanayicileri Derneği Başkanı Ülkü Karakuş, serbest piyasaya müdahalelerin reel sektörü daha çok karıştırdığını söyleyerek birçok büyük üreticinin sermaye kontrolü korkusuyla şirket merkezlerini yurtdışına taşımayı düşündüğünü belirtti. Geçen yıl 5.8 milyar dolarlık ithalat yaptıklarını söyleyen Karakuş, “Bize diyorlar ki TL kredi vereceğim, döviz kullanmayın. Ben de hammadde aldığım firmaya diyorum ki bizde dolarla iş yapmak yasaklandı, TL göndericem. Kabul etse de bana kuru 16.80’den hesaplıyor ama bankada 16.50 TL. Bu iş bizim 30 yıllık iş ortaklarımızla ticaret barışımızı bozuyor. Madem öyle, müdahaleyi tam yapın deyin ki Merkez Bankası’nın her sabah dövizden dönüş kuru vardır ve herkes buna uymak zorundadır. Ben de o zaman iş ortağıma devlet yasakladı derim onlar da uymak zorunda kalır” diye konuştu.

ENFLASYONU ARTIRACAK

Bu gibi kararların finans dünyasında kredi faizlerini artırdığını söyleyen İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel ise “Kamu bankalarından yüzde 14+1 faizle aldığımız kredi bu hafta yüzde 19’a çıktı. Zaten bu bankalar kredilerde sıkılaştırmaya gitti. Bu da özel bankaların elini güçlendirdi ve faizleri daha da artırdılar. Vadeli işlemler bitti piyasada, buradaki peşin ödemelerin yükü de sanayiciye binecek. Tüm bu artışlar üretici enflasyonunu daha da artıracak ve tüketici enflasyonuna da maalesef yansıyacak” dedi.

KAFA KARIŞIKLIĞINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL kredilerle ilgili son yaptığı düzenleme için açıklama üstüne açıklama yaptı ama kafa karışıklığı ve sorular hâlâ bitmedi. Dün bu nedenle dört büyük denetim şirketinin teknik komiteleriyle toplantı yapıldı. Türkiye’de 100’ün üzerinde denetim şirketi bulunurken pazarın büyük kısmı EY, KPMG, Deloitte ve PwC’den oluşan dört büyük şirketten oluşuyor. Reuters’in haberine göre konuya yakın bir sektör yetkilisi, “Karar alınırken BDDK ne bankalara ne de denetim şirketlerine bilgi verdi. Ortada cevaplanması gereken çok soru var. Giderilmesi için de toplantı yapılıyor” dedi.