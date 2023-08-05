BDDK kararları: 1 bankaya faaliyet izni verildi, 2 yeni banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 300 milyon dolar muadili TL sermayeli “Enpara Bank A.Ş.” unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına onay verdi. Resmi gazete yayınlanan diğer bir tebliğle 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:45
BDDK kararları: 1 bankaya faaliyet izni verildi, 2 yeni banka kuruldu
Abone Ol google-news

BDDK’nın Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre kurucu ortaklar Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. ve Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 300 milyon dolar muadili TL sermayeli “Enpara Bank A.Ş.” unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Yine Kurulun 28.04.2022 tarihli ve 10189 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildi.

Diğer bir tebliğe göre kurucu ortaklar Bülent Tekmen, Erkan Kilimci, Deniz Devrim Cengiz, Ali Kürşad Bostan, Muhammed Furkan Ünsal ve Murat Öztürk tarafından Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli Colendi Bank A.Ş. unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.


BDDK Enpara Bank Colendi Bank

İlgili Haberler

Son dakika... BDDK'den yeni karar: Kredi kartlarına taksit kısıtlaması getirildi

Son dakika... BDDK'den yeni karar: Kredi kartlarına taksit kısıtlaması getirildi
BDDK'den Q Yatırım Bankası kararı

BDDK'den Q Yatırım Bankası kararı
BDDK açıkladı... KKM'de rekor artış! 121 milyar doları aştı

BDDK açıkladı... KKM'de rekor artış! 121 milyar doları aştı

En Çok Okunan Haberler