BDDK'den Mint Finansman AŞ'ye faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mint Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mint Finansman AŞ'ye faaliyet izni kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Mint Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7. maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 5. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.
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