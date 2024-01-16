Belediyeden personel maaşlarına yüzde 70 zam!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:29

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, kadrolu personel ve çalışanlar ile bir araya gelerek yapılan zammı değerlendirdi.

Sever, "Günümüz şartları ve siz çalışanlarımızın emeğini göz önüne aldığımda mevcut rakamın yetersiz gördüğüm için sizlerin daha rahat geçinmesi ve emeğinizin karşılığını fazlasıyla almanız için daha önceki yıllarda yaptığım gibi zamlı maaşlarınızı yapılan çalışmalar sonucu belirledim. Belediyede çalışan kadrolu personellere yıllık 8 ikramiye verilirken belediye şirket çalışanlarına 2 ikramiye veriliyor ve bunun da düzenlemesini yapılıyor. Gönül isterdi ki kadrolu arkadaşlarımız gibi 8 ikramiye verelim. Ancak kanunda belediye şirketlerine yılda 60 günden fazla ikramiye verilemeyeceği belirtiliyor. Yine de az öncede söylediğim gibi, üst limit olan 60 günlük ikramiyeyi şirket personeli arkadaşlarımıza veriyoruz. Yılda 2 sefer verilen ikramiyelerinizi 3 ayda bir alabileceğiniz şekilde yüzde 100'lük bir artışla 4 ikramiyeye çıkartıyorum'' dedi.

"TEMMUZ AYINDA BİR ZAM DAHA YAPILACAK"

Başkan İsmet Sever, temmuz ayında bir zam daha yapılacağı haberini vererek, "Belediyede çalışan kadrolu personellerimizin temmuz ayı itibariyle mevcut maaşlarına toplu sözleşmeyle yüzde 17'lik bir artış daha yapılacaktır. Şirket çalışanlarımıza ise temmuz ayı itibariyle mevcut ücretlerine toplu sözleşmeyle yüzde 19'luk bir artış daha yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.