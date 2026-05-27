Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıtta tabela değişti

Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıtta tabela değişti

27.05.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıtta tabela değişti

Akaryakıt fiyatları 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin litre fiyatında yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. Peki, benzine ne kadar indirim yapıldı? İşte ayrıntılar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Yurttaşlar ise günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünleri arasında benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim uygulanırken, yeni fiyatlar pompaya yansıdı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.32 TL

Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.18 TL

Motorin litre fiyatı: 66.90 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.29 TL

Motorin litre fiyatı: 68.16 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 65.57 TL

Motorin litre fiyatı: 68.43 TL

LPG litre fiyatı: 33.69 TL

AKARYAKITTA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleriyle birlikte yakından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik araç sahiplerinin gündeminde kalmayı sürdürüyor.

İlgili Konular: #benzin #benzin indirimi

İlgili Haberler

Küresel ekonomide kritik hafta: Gözler ABD, Almanya ve Japonya verilerinde
Küresel ekonomide kritik hafta: Gözler ABD, Almanya ve Japonya verilerinde Çin ekonomisindeki yavaşlama ve jeopolitik risklerin gölgesinde yatırımcıların dikkati, bu hafta açıklanacak ABD GSYH verileri ile Almanya ve Japonya'daki öncü enflasyon göstergelerine çevrildi.
Kurban derileri ekonomiye 800 milyon dolarlık ciro sağlıyor
Kurban derileri ekonomiye 800 milyon dolarlık ciro sağlıyor İTO yetkilileri, Kurban Bayramı'nda toplanan ham derilerin ithalatı azalttığını belirterek, işlenen derilerin ayakkabı ve saraciye gibi mamullere dönüşerek sektörde 800 milyon dolarlık ekonomik değer yarattığını açıkladı.
Altın fiyatlarında güncel durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında güncel durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2026 Çarşamba... 27 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 27 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...