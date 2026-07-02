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Benzin fiyatlarına zam geldi: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Benzin fiyatlarına zam geldi: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

2.07.2026 10:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Benzin fiyatlarına zam geldi: Fiyat ve ayrıntılar belli oldu

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV artışlarının ardından benzinin litre fiyatına yapıldı. Yapılan son artışla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt tarifelerinde motorin fiyatları da yüksek seyrini korumaya devam etti.
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Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yurttaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularına yanıt arıyor.

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 50 kuruş zam yansıtıldı.

Peki, 2 Temmuz 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,77 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,61 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 62,59 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64,43 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 63,72 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,68 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 63,98 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65,96 TL
  • LPG litre fiyatı: 31,79 TL
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