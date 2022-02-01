Son dakika | Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Son dakika haberi | Brent petrolün 90 doları görmesi, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatının artması, akaryakıta zammı tetikledi. Sektör kaynakları bu gece benzin ve motorine zam geleceğini aktardı.
Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en iyi perfomansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçlendi.
KRT'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre, sektör kaynakları, cuma günü hesaplanan zam tutarının hem benzin hem de motorin için 60-70 kuruş aralığında olduğunu belirterek, “Dolar kuru düştü. Küresel düzeyde ürün fiyatı da geriledi. Böylelikle, zam ihtiyacı da bir miktar azaldı” dedi.
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Bu gece benzine 40, motorine 30 kuruş dolayında gelecek zamla birlikte bir litre benzin ve motorin, tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşacağı belirtildi.
Zamla birlikte benzin, 14 TL 50 kuruşu geçecek. Motorin ise, 14 TL 70 kuruşa dayanacak.
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