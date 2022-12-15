Son Dakika: Benzine dev zam yolda
Son dakika haberi... Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.
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