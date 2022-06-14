Son Dakika... Benzine indirim geliyor
Geçen hafta yüksek oranda zamlanan benzine bu gece indirim geliyor.
10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzinde bu gece indirim var.
Sözcü gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş düşecek.
Motorinde ise bugün fiyat değişmeyecek.
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.44 TL’ye, Ankara'da 27.55 TL'ye, İzmir'de 27.56 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27.81 TL’ye, Ankara’da 27.92 TL’ye, İzmir’de 27.93 TL’ye satılıyor.
BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 255 ZAM
İstanbul'da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7.72 TL, yılbaşında 12.29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7.20 TL, yılbaşında 11.43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.
Zamlarda, hükümetin politikaları sonucu yükselen döviz kurları ve küresel gelişmelerle artan petrol fiyatları etkili oldu.
Video Haberler
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
- Toz boya fabrikası alev alev yandı: 1 saatte söndürüldü!
- ''Ekonomik kriz, en çok pazar yerlerinde hissediliyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri