Benzine dev zam pompaya yansıdı! 20 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 20.12.2023 - 07:47

Güncelleme: 20.12.2023 - 07:47

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Bugünden (20 Aralık Çarşamba 2023) itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 34,53 TL

Motorin: 35.54 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 36,16 TL

Benzin fiyatı: 35,52 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,41 TL

Benzin fiyatı: 35,39 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.