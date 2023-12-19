Son dakika... Benzine dev zam yolda! 19 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam gelmesi bekleniyor. 19 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:15
Son dakika... Benzine dev zam yolda! 19 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları
Abone Ol google-news

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 33,04 TL

Motorin: 35.54 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 36,16 TL

Benzin fiyatı: 33,71 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,41 TL

Benzin fiyatı: 33,9 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Akaryakıt fiyatları akaryakıt benzin

İlgili Haberler

Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! 12 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin: Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! 12 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Motorinde iki günde iki indirim! Benzine indirim de yolda... 8 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorinde iki günde iki indirim! Benzine indirim de yolda... 8 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi, bir indirim daha bekleniyor... 7 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi, bir indirim daha bekleniyor... 7 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

En Çok Okunan Haberler