Son dakika... Benzine dev zam yolda! 19 Aralık 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:15

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:30

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 33,04 TL

Motorin: 35.54 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 36,16 TL

Benzin fiyatı: 33,71 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,41 TL

Benzin fiyatı: 33,9 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.