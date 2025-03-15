Ayrıldığı kadını sokak ortasında benzin döküp yakmaya çalıştı! 'Hep erkekler mi suçlu' dedi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:37

Güncelleme: 15.03.2025 - 09:37

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Bahattin O. adındaki saldırgan, birlikte yaşadığı Vildan H.’nin üzerine benzin dökerek kadını yakmaya çalıştı. Olayı gören mahalle sakinleri, saldırgan erkeği son anda engelledi.

Bahattin O. kendisini engelleyenlere tepki göstererek, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi?" dedi. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Bahattin O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Vildan H. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının çevredekilere, "Dini nikahla birlikte yaşıyorduk, 15-20 gün önce ayrıldık" dediği öğrenildi.