BES'e, 18 yaş altı katılımcı sayısı 7 Ocak itibarıyla 180 bin kişiye ulaştı

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Bireysel emeklilik sisteminde (BES), Haziran 2021’de uygulanmaya başlanan 18 yaş altı çocukların gönüllü BES’e dahil edilmesiyle ortaya çıkan hareketliliğin yeni düzenlemelerle bu yıl da sürmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre, aileleri tarafından gönüllü BES’e dahil edilen çocuk sayısı 7 Ocak itibarıyla 179 bin 539 kişiye ulaştı. Dahil edilen bu çocukların yaş dağılımına bakıldığında ise yoğunlaşmanın 0-3 yaş arası olması dikkat çekiyor. Çocukların sözleşme tarihine göre yaşlarına bakınca, ilk sırada 12 bin 525 katılımcı ile “2 yaş” grubundaki kişilerin yer aldığı görülüyor. Bunu 12 bin 468 katılımcıyla “1 yaş”, 12 bin 265 katılımcıyla “0 yaş”, 12 bin 241 katılımcıyla “3 yaş” ve 12 bin 88 katılımcıyla “4 yaş” takip ediyor. Öte yandan toplam sözleşme sayısı 189 bin 846 adet olurken katılımcı fon tutarı 339.3 milyon liraya ulaştı.

13 MİLYONU AŞTI

Yine 7 Ocak itibarıyla gönüllü BES’teki katılımcı sayısı 7 milyon 100 bin 357 kişi, katılımcı fon tutarı 211 milyar lira, devlet katkısı 23.4 milyar lira oldu. Otomatik BES’te ise toplam çalışan sayısı 6 milyon 234 bin 591 kişi, çalışan fon tutarı 16.2 milyar lira ve devlet katkısı 766 milyon liraya yükseldi.

"KISMİ ÇEKME HAKKI" YASALAŞTI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), BES yasasında yapılan değişikliklerin TBMM’de yasalaşmasının ardından bir açıklama yaparak yenilikleri anlattı. İşte o detaylar:

- Yüzde 30 oldu: Devlet katkısı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltildi. Ayrıca yeni düzenlemeyle yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısı alınabilecek. Bu sayede katılımcıların devlet katkısından faydalanmak için birikimlerini yıllara bölüp ertelemesine gereke kalmayacak. Yine eski mevzuata göre 45 yaşını aşan ve otomatik BES’e dahil olmayan çalışanlar, artık talep etmeleri halinde sistemin bu ayağına dahil olabilecek.

- ‘İhtiyaç’ kolaylığı: Uygulama detayları SEDDK tarafından belirlenecek yeni düzenlemeye göre, katılımcılar nakit ihtiyacını karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzde 50’sine kadar olan tutarı çekebilme imkânına sahip olacak. Bu katılımcılara ayrıca, belli şartlar dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25’ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek. Böylece katılımcılar eğitim, evlilik, konut alımı gibi hayatın önemli aşamalarında oluşan nakit ihtiyaçları bu yolla karlışayabilecek.

- Temlik avantajı: Katılımcılar, BES sözleşmelerinden kaynaklı alacaklarını temlik de edebilecek. Bu uygulama ile SEDDK tarafından detayları belirlenecek standart süreçler ve bankalar ile emeklilik şirketleri arasında kurulacak entegrasyon sayesinde, avantajlı koşullarla ve hızlı bir şekilde, BES sözleşmelerinden ayrılmaksızın kişilerin uygun koşullarla finansmana erişebilmesine imkân sağlanmış olacak.

"UZUN VADELİ EMEKLİLİK PLANI İÇİN UMUT VERİCİ"

BES’le ilgili yeni süreci yorumlayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, özellikle 18 yaş düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin hem orta vade hem uzun vade emeklilik planlaması açısından umut verici bir gelişme olduğunu belirtti. “Emeklilik şirketleri açısından da yeni pazar açıldı. Daha bütünleşik, tüm aileyi kapsam alanına alan planlar geliştirilebilecek” diyen Sincek, ayrıca şu vurguyu yaptı: “Enflasyondan fazla getiri sağlayan BES, en güvenilir ve en kazançlı yatırım aracı olduğunu bir kez daha ispatladı.”



"STARTUP’LARLA İŞBİRLİĞİ FIRSATINI YAKALADIK"

Allianz Türkiye’nin yenilikçi (inovatif) “startup”larla işbirliğini güçlendirmek, bu tür girişimleri hızlandırmak hedefiyle Hackquarters ile başlattığı HackZone Scale Up Accelerator programının tamamlandığı açıklandı.

Allianz Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı’nın verdiği bilgiye göre, sektörde bir ilk olan ve altı ay süren çalışma kapsamında 87 başvuru arasından B2Metric, Co-one, OtoKonfor, Diyetkolik ve Uservision programa kabul edildi. Program mezunları arasından üç girişim ise yurtiçi ve yurtdışından toplam 750 bin dolarlık yatırım aldı. Kırcı, “Programın bizim için en değerli kısmı startup’larla işbirliği fırsatını yakalamak oldu” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Generali Sigorta’nın verilerine göre İstanbul’daki sigortalıların yüzde 56’sı, 40-60 yaş aralığında. Ortalama yaş ise 48. Ayrıca en çok tercih edilen sigortacılık ürünleri yüzde 33 ile DASK, yüzde 25 ile konut.

- Doğa Sigorta’nın spora verdiği desteğin devam ettiği açıklandı. Bu kapsamda şirket, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün de katkıları ile yapımı tamamlanan Haliliye Ortaokulu basketbol sahasını açtı.

- Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık, 29 Eylül’deki genel kurulla yeni bir döneme adım attıklarını belirterek “İlk eylemlerimiz örselenen mesleki itibarımızı kazanmak için çalışmak olacak” dedi.

- Eureko Sigorta Üst Finans Yöneticisi Damla Hendriks, Türkiye’deki enflasyonist ortam nedeniyle 2022’nin zor bir yıl olacağını, özellikle trafik, kasko ve fiyatlama konularında sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.

- Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin düzenlediği İstanbul Fintech Week’te, 20 Ocak’ta “Sigorta İnovasyonu: Dünü ve Yarını ile Sigortada Dijital Müşteriyi Anlamak” başlıklı oturumlar yapılacak.