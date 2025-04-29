Yeniden yükselişe geçti: Bitcoin'de yeni hedef 200 bin dolar!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:09

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:09

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki tutumunu yumuşatacağına dair iyimserlik, riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırarak Bitcoin’in hafifçe yükselmesine sebep oldu.

DİJİTAL VARLIKLARA YATIRIM BITCOIN'İ DESTEKLEDİ

Bitcoin fiyatındaki artış, ayrıca Arizona’nın, devletin kamu fonlarının yüzde 10’una kadarını dijital varlıklara yatırmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını kabul etmesiyle de destek buldu.

BITCOIN'DE YENİ HEDEF!

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, bu gelişmelerin, Standard Chartered’ın Bitcoin’in yılsonuna kadar 200 bin dolara yükseleceği tahminiyle birleştiğini belirterek, kripto para birimi için olumlu bir ortam oluşturduğunu söyledi. Ancak, Aslam, yatırımcıların devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Bitcoin, yüzde 0,47 oranında artarak 94 bin 933 dolara yükseldi.