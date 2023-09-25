Beygir gücünden elektrikliye

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:00

Elektrikli araç teknolojisine ağırlık vermeye başlayan Renault, arka arkaya elektrikli modelleri tanıtıyor. Türkiye’de ilk elektrikli otomobil Renault Fluence ZE’yi satan Renault, Zoe’den sonra tamamen elektrikli yeni nesil elektrikli Megane E-Tech’le piyasada. Renault’nun elektrikli devriminde önemli bir adım olan yeni modelin lansmanı geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini ve İpekyolu kültürünün zenginliğini barındıran Van şehrinde yapıldı.

Elektrikli DNA’sını hem sürüş hem de tasarım öğeleriyle birleştiren Megane E-Tech, yüzde 100 elektriklide yeni yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar ilk bakışta göze çarpan tasarım detayları arasında yer alıyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgaranın yanı sıra, 20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar araçta öne çıkıyor.

‘HEM AYNA HEM DE KAMERA’



Alçalan tavan çizgisi nedeniyle arka kısmında cam küçültülmüş. Küçük arka cam nedeniyle arka görüş için dijital bir çözüme gidilmiş. İç dikiz aynası küçük bir el hareketiyle normal aynadan arka görüş kamerasının görüntüsünü yansıtan ekrana dönüşüyor.

60 KWh’lik 110 milimetrelik daha ince tasarıma sahip bataryasıyla 450 kilometre menzile sahip yeni Megane E-Tech 220 beygirlik elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobilin sessiz ve akıcı sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor. 0’dan 100 kilometre hızlanmasını sadece 7.4 saniyede ulaşan araç maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi var.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle kullanıcılara sunuluyor. Android işletim sistemine sahip OpenR ekranı güçlendirilmiş cam yüzeye sahip.

’5 BİN ADETTEN FAZLA SATTIK’

MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Megane ismi hem ülkemiz hem de Avrupa için oldukça önem taşıyor. Megane E-Tech ile C segmentinin yüzde 98’ine erişim sağlamış durumdayız. 2012 yılından itibaren günümüze geldiğimizde Türkiye’de 5 bin adetten fazla elektrikli otomobil sattık. Renaulution stratejimizle bu durumu daha da güçlendirmek ve tam olarak elektrikli otomobillerle özdeşleşmek istiyoruz” sözlerini kullandı. Yeni modelin Techno versiyonunun opsiyon hariç fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak kullanıcılara sunuluyor.

