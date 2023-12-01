Bir AKP efsanesi! Adalet vergiye uğrayacak mı? Prof Dr. Aziz Çelik Cumhuriyet'e konuştu...

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:58

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:00

İktidar tarafından gündeme getirilen ve sık sık üzerine çalışıldığı belirtilen vergi adaletini sağlayacak düzenlemelere ilişkin tatmin edici adımlar atılmazken dün TRT Haber'e konuşan Şimşek, "Verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacağız. Hummalı bir reform çalışmamız var" dedi.

Vergiyi tabana yaymakla kastedilen başlıca hususlar; kayıt dışılığın önlenmesi, vergi adaletinin sağlanması, vergi politikalarında ülke ekonomisinin gelişmesi yönünde adımlar atılması, teşvik politikasının adil olması, vergi bilincinin artırılması olarak belirtiliyor fakat özellikle AKP iktidarı döneminde yapılan vergi düzenlemeleri adaletsizlikleri besledi.

Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Bakan Şimşek'in söz konusu açıklamalarını Cumhuriyet'e değerlendirirken taban ve tavan tartışmalarına ilişkin "Uzun yıllardır vergilerin yüksek gelir sahibi kesimden (tavan) ziyade düşük gelir sahibi kesimden (taban) alınmakta olduğunu söyledi.

"ÇOK GELİR ELDE EDENLERDEN VERGİ ALINMASI LAZIM"

Çelik şunları söyledi:

"Verginin tabana yayılma ifadesi gerçekçi bir ifade değil. Tersine şu anda vergi tabana yayılmış vaziyette.Yani verginin önemli bir bölümü, dolaylı vergi olarak tüketicilerden alınıyor. Kısacası toplumun çok geniş bir kesimi vergi veriyor.

Ücretli çalışanların vergileri zaten oldukça yüksek. Bir de yıl içinde artıyor bu vergiler. Yani vergi dilimleri değiştiği için vergiler artıyor. Dolayısıyla bu verginin tabana yayılması iddiası gerçek değil. Esas çok gelir elde edenlerden vergi alınması lazım.

Şu anda Türkiye'de bunu tam tersi uygulanıyor. Yani ücretlilerden giderek yıl içinde daha fazla vergi alınıyor. Vergi tarife bilimleri düşük tutuluyor ve tüketim vergileri çok yaygın.

Kısacası Şimşek'in iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de taban yani dar gelirliler vergi ödüyor."

Mehmet Şimşek'in vergi konusundaki açıklamaları sosyal medyada da tepki topladı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "Sayın Bakan vergi zaten tabanda! Artık vergiyi tavana, geliri tabana yayma aşamasına geçseniz mi?" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’TEN ÖNCEKİ BAKANLAR DA AÇIKLAMIŞTI

Şimşek’ten önceki bakanlar da vergide adaleti sağlayacak çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016’da “Vergide sağlanacak adalet devlete olan güveni artırır" ifadeleri kullanmıştı. Daha sonra bu koltuğa oturan Berat Albayrak, Şubat 2019’da yaptığı konuşmada "Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz" demişti. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Aralık 2022’de “Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüyor. Çalışma bitince açıklayacağız, çalışanlar rahatlayacak” diye konuşmuştu.