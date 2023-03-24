Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mart 2023)
Dolar/TL, 19 seviyesinin üzerinde yükselişini sürdürürken küresel piyasalarda bankacılık endişeleri iç piyasada ise seçim gündemi öne çıkıyor. Euro ise gün içi 20.91'i görerek rekor kırdı.
Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit tuttu. TCMB karar metninde bir önceki aya göre yeni bir mesaj vermedi.
Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamasında, "Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir" dedi.
İç piyasada bugün şubat ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayısı verisi bulunuyor.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ BORÇLA ARTTI
TCMB'nin dün açıkladığı verilere göre brüt döviz ve altından oluşan toplam rezervi 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 6.9 milyar dolar yükselişle 126.9 milyar oldu.
Artışta 5 milyar dolarlık Suudi Arabistan mevduatının belirgin katkı yapmasıyla depremden sonra 10 milyar dolara yaklaşan rezerv kaybı, geçen hafta itibarıyla 2.7 milyar dolara geriledi.
Dolar/TL, bu sabah saat 08.56'da 19.05/19.05 seviyesindeydi. TL, depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.2 değer kaybı yaşadı.
Euro TL ise dün yüzde 0.60'lık yükselişle 20.81'i görerek rekor kırarken bugün gün içi 20.91 ile rekorunu tazeledi.
FED FAİZ ARTIRDI
Asya borsaları, Wall Street'te bankacılık sektöründe istikrara dair devam eden kaygılarla gerilerken, tahvil piyasalarında getiriler büyük merkez bankalarının bu haftaki artırımlarının ardından faiz artırımlarını sona ereceği beklentisiyle geriledi.
Dün faiz kararlarını açıklayan İngiltere ve İsviçre merkez bankaları politika faizlerini sırasıyla 25 ve 50 baz puan artırdı. Fed de bu hafta 25 baz puan faiz artırmıştı.
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