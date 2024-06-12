Bir ilde daha ekmeğe zam

Niğde’de geçen yıl ağustos ayında 6 lira 50 kuruşa yükselen 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

İHA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:14
Bir ilde daha ekmeğe zam
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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 200 gram ekmeğin 8 liraya satılması yönünde karar aldı.

Komisyonda alınan karara göre Niğde’de 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 50 kuruş daha arttırılmasına karar verildi. Karara göre, 6 lira 50 kuruşa satılan 200 gram ekmek 8 TL oldu.


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