Bir rakı grubuna daha zam

Alkollü içkilerde zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mercan göbek rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.

Bir rakı grubuna daha zam
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:49

Efe grubuna gelen yüzde 7 oranında zammın ardından bir zam da Mercan göbek rakı grubuna geldi. 

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İşte yeni fiyat listesi:


Etiketler: #Rakı #oran #zam

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