Bir rakı grubuna daha zam
Alkollü içkilerde zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mercan göbek rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.
Efe grubuna gelen yüzde 7 oranında zammın ardından bir zam da Mercan göbek rakı grubuna geldi.
Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İşte yeni fiyat listesi:
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Yumruk, ihraç, koltuk
- İstanbul'un havası en kirli semti belli oldu
- Ders gibi laiklik şerhi