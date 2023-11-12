Bir sigara grubu olan TT sigara fiyat listesi de zam gördü! En ucuzu 42 Lira!
JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Bugün itibarıyla geçerli olan zamla beraber TT'nin en ucuz sigarası 42 TL oldu. Böylece zam gelmeyen sigara gurubu kalmadı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini ve böylece zam gelmeyen gurup kalmadığını açıkladı.
Dündar'ın yayınladığı listeye göre; TT grubunun en pahalı sigarası 53 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 42 lira oldu.
TT #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam gelmeyen gurup kalmadı. pic.twitter.com/ixjYDHL441— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) November 12, 2023
SİGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR
7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.
3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.
9 Kasım'da da Imperial Tobacco'ya gelen zamla beraber en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.
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