Sigara zammının ardından bir zam da rakıya!

Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından bir rakı grubuna maliyet zammı diye duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:01
Sigara zammının ardından bir zam da rakıya!
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Sigara zammının ardından bir zam da alkollü içkilere geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar maliyet zammını "Rakıya zam Efe  gurubu Efe Golda zam geçişi  #ZamGeldi hayırlı olsun" diyerek paylaştı. TBYD Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca zamlı fiyat listesini de paylaştı.

SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

JTİ, BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco ardından son olarak dün bir sigara grubu olan TT'ye de zam geldi. Böylece zam gelmeyen sigara gurubu kalmadı.


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