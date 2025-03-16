Bir sigara grubuna zam: Yarından itibaren geçerli olacak!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu.
Dündar, "Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.
Yarın (17 Mart) itibari ile geçerli olacak yeni fiyat tablosu şu şekilde:
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