Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Sigaradaki vergi değişikliği ne anlama geliyor?
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bingöl, "Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkide bulunur" ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi için maktu vergi tutarı artırıldı.
Söz konusu değişiklik hakkında Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Bingöl, şu ifadeleri kullandı:
"Gece yayımlanan Resmi Gazetede tütün ürünlerinde ÖTV düzenlemesine gidilmiştir. Tütün ürünlerine uygulanan nisbi ÖTV oranı %53,50’den %50’ye düşürülmüş, maktu ÖTV tutarı ise 8,39 TL’den 10,50 TL’ye çıkarılmıştır. Bu tür düzenlemeler düşük fiyatlı sigaralarda vergi yükünü artıran, yüksek fiyatlı sigaralarda ise vergi yükünü düşüren bir etkide bulunur. Örneğin bu düzenleme ile satış fiyatı 80 lira olan sigaradaki vergi yükü %80,65'ten %79,79'a düşmektedir."
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