Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Özdemiroğlu, Özel İtalyan Lisesi ile MEB’e çağrıda bulundu: ‘Mahkeme kararına uyun’

Özdemiroğlu, üç ayı aşkın süredir devam eden grev karşısında okul yönetiminin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın grev kırıcılığı politikalarının yargı duvarına çarptığını söyledi. Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, yalnızca hukuki bir karar değil; grevdeki öğretmenlerin haklılığının da açık bir tescili olduğuna işaret eden Özdemiroğlu, şöyle devam etti:

“Mahkeme şunu söylemiştir: Grev hakkı ortadan kaldırılamaz, grev kırıcı uygulamalar hukuk dışıdır. Yine bu kararla Milli Eğitim Bakanlığı’na görevinin grevi kırmak değil, grevin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak olduğu bir kez daha hatırlatılmıştır.”

‘KRİZİN SORUMLUSU YÖNETİM’

Özdemiroğlu, şimdi de çocukların eğitim hakkının engellendiği ve bunun sorumlusunun grevdeki öğretmenler olduğu yönünde açıklamaların dolaşıma sokulduğunu bildirdi. Özdemiroğlu, şöyle devam etti:

“Okul Aile Birliği adına konuşanlar da bilmelidir: Yönetimin çizdiği sınırların içinde kalan açıklamalar tüm velileri temsil etmez. Velilerin gerçek sorumluluğu, öğretmenleri hedef göstermek değil; okul yönetimine ‘26 Mart’ta imzaladığınız mutabakata neden sahip çıkmıyorsunuz ?’ diye sormaktır. Krizin sorumlusu grev yapan öğretmenler değil, uzlaşma masasından kaçan okul yönetimidir.”

‘EMEĞE KARŞI SALDIRI’

Öğretmenlerin aldığı ücretlerin tartışmaya açılıp Türkiye’nin ağır ekonomik krizini grev hakkına karşı kullanmanın “emeğe karşı kurulmuş açık bir ideolojik saldırı” olduğunu belirten Özdemiroğlu, “Sendikamıza göre çocuklarımızın eğitim hakkı, grevdeki öğretmenlerimizin ve sendikamızın en temel önceliğidir. Ancak öğretmenlerin grev hakkı, eğitim hakkının karşıtı değil; onun vazgeçilmez güvencesidir. Eğitim hakkı yalnızca öğrencinin sınıfta bulunmasıyla değil, öğretmenin de insan onuruna yaraşır koşullarda yaşaması, sendikal haklarını özgürce kullanabilmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesiyle mümkündür” dedi.

‘ÖĞRETMENİ SUSTURUP....’

Özdemiroğlu, nitelikli eğitimin; baskı, güvencesizlik ve yoksulluk altında çalışan öğretmenlerle değil, emeği tanınan, sözüne değer verilen ve hakları güvence altına alınmış öğretmenlerle kurulabileceğine dikkat çekti.

Gerçek eğitimin, ekonomik ve sosyal hakları tanınmış, mesleki ve insani varoluşunu özgürce kurabilen öğretmenlerle hayat bulacağını vurgulayan Özdemiroğlu, şöyle devam etti:

“İnsan onurunu zedeleyen koşullarda çalıştırılan öğretmenlerle nitelikli bir eğitim yapılamaz. Öğretmeni susturup öğrenciyi koruyamazsınız. Öğretmenin hakkını yok sayarak eğitim hakkını savunamazsınız. Çünkü nitelikli eğitim; korkuyla, baskıyla ve grev kırıcı yöntemlerle değil, özgür ve güvenceli öğretmenlerle mümkündür. Bu grev yalnızca İtalyan Lisesi’nin grevi değildir. Bu grev; özel okullarda düşük ücretlere, güvencesizliğe, mobbinge ve öğretmenin iradesini yok sayan düzene karşı bir itirazdır. Burada kazanılacak her hak, bütün özel okul emekçileri için yeni bir yol açacaktır.”

‘BİR AN ÖNCE BAĞITLAYIN’

Özdemiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İtalyan Lisesi yönetimine çağrıda bulunarak, mahkeme kararına uyulmasını, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin daha fazla mağdur edilmemesi için 26 Mart’ta üzerinde anlaşılan metnin imzalanarak toplu iş sözleşmesinin bir an önce bağıtlanmasını istedi.