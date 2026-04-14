Bitcoin'de kritik sınır belirlendi: Alımlar çığ gibi büyüyebilir

Bitcoin fiyatı, kripto para piyasasında artan işlem hacmi ve ETF girişlerinin etkisiyle pozitif bir görünüm sergiliyor. Piyasalarda hem yukarı yönlü hareket hem de kritik destek seviyeleri yakından takip ediliyor.

ANALİSTTEN 75 BİN DOLAR DEĞERLENDİRMESİ

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, Bitcoin'in yüksek işlem hacmiyle 75.000 doların üzerine çıkması durumunda daha güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini belirtti.

Lucas, bu seviyenin aşılması halinde yatırımcıların açık pozisyonlarını kapatmak için alıma yönelmesiyle oluşabilecek "short squeeze" (kısa pozisyon sıkıştırması) sürecinin yükselişi hızlandırabileceğini ifade etti.

PİYASADA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Kripto para birimi, ham petrol fiyatlarındaki gevşeme ve ocak ayından bu yana görülen en güçlü haftalık ETF girişlerinin desteğiyle yukarı yönlü bir seyir izliyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasada 72.000 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatların yeniden 70.500 dolara gerileyebileceği değerlendiriliyor. Yukarı yönlü harekette ise 75.000 dolar seviyesi kritik direnç olarak izleniyor.