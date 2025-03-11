Bitcoin dipten yeniden yükselişe geçti: Piyasalar tedirgin!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:45

Güncelleme: 11.03.2025 - 15:45

Piyasalar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının ekonomik sonuçlarına ilişkin endişelerle sarsılırken, Bitcoin riskli varlık gibi hareket etmeye devam ediyor.

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeşkaya, "Bitcoin, resesyon ihtimalinin arttığı bir ortamda riskli varlık gibi hareket etmeyi sürdürüyor" dedi. Özkardeşkaya ayrıca, Trump’ın politikalarının "ABD içinde ve küresel çapta ağır ekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğurabileceğine" dair korkuların küresel hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bitcoin, gece saatlerinde gördüğü 76 bin 666 dolarlık dip seviyeden toparlanarak yüzde 2,1 artışla 80 bin 964 dolara yükseldi.

BITCOIN 70 BİN DOLARA DOĞRU GERİLEYEBİLİR

Tarife savaşları stagflasyon endişeleri yatırımcıları kriptolardan uzaklaştırdı.

Piyasa uzmanları, devam eden ticaret tarifesi savaşı, stagflasyon konuşmaları ve güvenli limana hücumun, yatırımcıları kripto piyasasından uzaklaştırdığını söyledi.

Kripto borsası BTSE'nin işletme müdürü Jeff Mei, Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda 70.000-80.000 dolar aralığına düşebileceğini ima etti.

MEI, ancak bu tarife savaşı sona erdiğinde ve Fed faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğinde en iyi kripto para birimlerinin önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru eğilim göstermeye devam edeceğini savundu.

WeFi'nin Büyüme Müdürü Agne Linge'in Arabian Business'a verdiği demeçte, “Kripto piyasası, önemli gelişmelere rağmen yatırımcı duyarlılığının temkinli kalmasıyla riskli davranış sergilemeye devam ediyor” dedi.

“3 Mart'ta dalgalanma başladığından beri, Bitcoin rezervi duyurusuna rağmen satışlarda yavaşlama olmadı” diyen Linge, daha önceki kripto piyasası düşüşünü tetikleyen aynı faktörlerin şu anda da oyunda kaldığını söyledi.

“Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Meksika ve Kanada arasında devam eden ticaret savaşı, yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Linge, “Tarifelerin tırmanmasının enflasyonist baskıları artırması ve önümüzdeki haftalarda daha geniş makroekonomik serpinti olasılığını artırması bekleniyor” dedi.