Bitcoin dipten yükselişe geçti! 67 bin dolar da aşıldı: Kripto paralarda yeni hedefler neler?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:43

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:43

Bitcoin son bir haftada yüzde 8,23, son bir ayda ise yüzde 13,71 değer kazandı. 29 Temmuz'da 69 bin 514 dolara kadar yükseldikten sonra 5 Ağustos'ta 51 bin 344 dolara gerileyerek büyük bir düşüş yaşayan kripto varlık 16 Ekim tarihi itibarıyla 67 bin 189 dolar seviyesine çıkarak kayıplarını telafi etti.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yüksek volatilitesi ile bilinen kripto para piyasasındaki yükselişin arkasındaki en büyük sebebin Çin’in açıkladığı teşvik paketi olduğu iddia ediliyor. Çin tarafından “emlak piyasasını düzenlemek” adına teşvik paketini açıklaması, hem küresel piyasalarda hem de kripto piyasasında yükselişe neden oldu.

Farklı bir konuda yapılan teşviklerin kripto piyasasına etki etmesi olağan bir durum olarak değerlendiriliyor. Daha önce ABD tarafında Covid-19 zamanında yapılan yardımlar piyasalarda yükselişe neden olmuştu. Öte yandan, Çin’in bu alanda etkili olmasının ana nedenlerinden birisi kripto paraları yasaklamasıydı.

BÜYÜK LİKİDASYON DALGASI

Bu iyimser hava short (kısa) pozisyonların tasfiye olmasına neden oldu. Son 24 saat içinde, yaklaşık 175 milyon dolar değerinde işlem pozisyonu tasfiye edildi. Bu tasfiyelerin 125 milyon dolardan fazla bir kısmını short pozisyonlar oluşturuyor.

Ethereum yatırımcıları da benzer bir kaderi paylaştı ve toplamda 30,22 milyon dolar değerinde pozisyon piyasadan silindi. Bu pozisyonların 23 milyon doları kısa pozisyonlardı.

Altcoin’ler de bu iyimser havadan kısmen de olsa nasibini aldı. Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasından en çok düşen AVAX olurken, en çok yükselen ise BCH oldu.

KRİPTO ANALİSTLERİ BITCOIN BOĞASINA İNANIYOR

Kripto analisti Ali Martinez sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi. Martinez, BTC için oluşturduğu fiyat senaryosunun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Analist, BTC fiyatının 60 bin dolara düştüğünü, daha sonra 66 bin dolara yükseldiğini ve tekrar 57 bin dolara gerilediğini hatırlattı. Söz konusu fiyat hareketlerini önceden bilen analist, son aşamada BTC’nin 78 bin dolara yükseleceğini öngördü.

Martinez, tüm borsalardaki BTC vadeli işlemler pozisyonlarının tüm zamanların en yüksek seviyesi 19,75 milyar dolara ulaştığını aktardı. Martinez, verilerin daha fazla sermayenin BTC’ye kaydığına işaret ettiğini dile getirdi.

Kripto analisti Rekt Capital, 14 Ekim tarihinde BTC fiyatını analiz etti. Analizde, günlük kapanışların 65 bin doların üzerinde gerçekleşmesi halinde 71 bin 350 doların test edilebileceği belirtildi. BTC’nin her günlük mumda daha düşük fiyat zirvesi oluşturduğuna dikkat çeken analist, şunları kaydetti:

“Önceki fiyat hareketlerinin her biri daha düşük zirvelerle sonuçlandı. Ancak, bu düşük zirveler serisinin 65 bin doların üzerinde bir günlük kapanışla sona erebilir.”

Analiz, BTC’nin 65 bin doları koruyamaması halinde 60 bin 656 dolara geri çekilebileceğini öngördü. BTC, 14 Ekim’de 65 bin 400 dolarda kapanış gerçekleştirerek yüreklere su serpti. Rekt Capital’e göre, Bitcoin fiyatının ilerleyen günlerde bu fiyat seviyesinde kalıcı olması gerekiyor.

Kripto para analiz firması Alphractal'in son paylaştığı raporda ise Bitcoin (BTC) tahminleri dikkat çekti.

Alphractal, Bitcoin’in geçmişte olduğu gibi büyük bir ralliyle ilk olarak 124 bin dolar seviyesine kadar ulaşabileceğini açıklarken ikinci hedefin ise 172 bin dolar olduğunu paylaştı.

KAMALA HARRIS KRİPTO DÜZENLEMELERİNİ AÇIKLADI

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, kripto para düzenlemeleri yapma sözü verdi. Anketler, siyah erkek seçmenlerin artan bir oranda Donald Trump’a yöneldiğini gösterirken, Harris’in kampanyası pazartesi günü buna yönelik bir dizi yeni ekonomik vaat açıkladı. Bu vaatler arasında ABD’nin ilk kripto para yasal çerçevesini oluşturma sözü de bulunuyor.

Kripto topluluğu uzun süredir belirsiz düzenlemelere karşı mücadele ediyor ve mevcut yönetimin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler yönetimindeki “uygulamayla düzenleme” yaklaşımını eleştiriyordu. Harris, kampanyasının yeni teknolojilerin bankacılık ve finansal hizmetlere erişimi genişletebileceğini ve dijital varlık sahibi olanların bu piyasada korunmasını sağlayacak bir düzenleyici çerçeve oluşturacağını belirtti.

Harris’in kripto para piyasası için düzenleme sözü vermesi, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı oldu. Bu durum, yatırımcıların ve analistlerin kripto para birimlerine olan ilgisini artırarak, Bitcoin gibi dijital varlıkların fiyatlarının yükselmesine zemin hazırladı.

TESLA 765 MİLYON DOLARLIK BITCOIN VARLIKLARINI GİZEMLİ CÜZDANLARA TAŞIDI

Elektrikli otomobil devi Tesla, kripto varlık portföyünde beklenmedik bir adım attı. Şirketin elinde bulunan yaklaşık 765 milyon dolar değerindeki Bitcoin'lerin tamamı, kimliği belirlenemeyen cüzdanlara aktarıldı. Kripto veri analiz şirketi Arkham Intelligence verilerine göre, kısa bir süre önce gerçekleşen 26 ayrı işlemle Tesla'nın Bitcoin (BTC) varlıklarının neredeyse tamamı yer değiştirdi. İlk deneme transferi sonrasında ilgili cüzdanda yalnızca 6,68 dolarlık Bitcoin kaldı.

Tesla'nın bu son Bitcoin hareketliliğiyle ilgili daha detaylı bilgilerin, şirketin 23 Ekim'de açıklanacak üçüncü çeyrek mali raporunda yer alması bekleniyor. Piyasa verilerine göre Tesla'nın bu büyük ölçekli transferleri Bitcoin piyasasında önemli bir dalgalanmaya neden olmadı. Bitcoin fiyatı, son 24 saatlik dilimde yüzde 1'lik bir artışla 66.790 dolar seviyesinde seyretti.