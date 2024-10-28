Bitcoin haftayı yükselişle tamamladı: Yeni hedef altı haneli!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:49

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:06

Bitcoin'in yükselişi sürerken, yatırımcılar “Uptober”ın son günlerine doğru yeni bir çıkış beklentisi devam ediyor. Analistler, BTC fiyatlarının ay kapanışında büyük dalgalanmalar gösterebileceğini öngörüyor. Özellikle CME vadeli işlem piyasasında 67 bin dolar civarındaki boşluk potansiyel bir geri çekilme hedefi olarak dikkat çekiyor.

AŞAĞI YÖNLÜ TREND SONA EREBİLİR

ABD'de yoğun bir makro veri akışı, seçimler ve Fed toplantısı öncesinde piyasaları hareketlendirebilir. Bitcoin, mart ayındaki zirvesinden bu yana kırılmaya çalıştığı aşağı yönlü trend kanalından nihayet kurtuluyor gibi görünüyor. Ayrıca ABD'de Bitcoin sahipliğinin yeniden artmaya başlaması ve balinaların yatırımlarını hızlandırması, BTC fiyatlarının destek bulabileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergelere göre altın kesişim sinyali, BTC için olumlu bir seyir başlatabilir. Geçmişte benzer bir sinyalin ardından fiyatların iki katından fazla arttığı göz önüne alındığında, analistler 2025’in ilk çeyreğinde BTC'nin altı haneli fiyatlara ulaşabileceğini düşünüyor.

ABD GÜNDEMİ PİYASALARI HAREKETLENDİREBİLİR

ABD'nin makro ekonomik gündemi ve yaklaşan seçimler, kripto piyasasında oynaklık yaratabilir. Özellikle GSYH, büyük teknoloji firmalarının bilançoları, işsizlik rakamları ve enflasyon verileri gibi makroekonomik göstergeler dikkatle takip edilecek. Bu süreçte Fed’in faiz oranı kararı riskli varlıklar için belirleyici olabilir.

Son olarak, büyük yatırımcıların yani balinaların Bitcoin biriktirmeye devam etmesi piyasa için tarihsel olarak yükseliş sinyali olarak görülüyor. Balina hesaplarının sayısındaki artış ve bireysel yatırımcıların düşük ilgisi önümüzdeki dönemde bir ralli için potansiyel oluşturabilir.