Bitcoin rekor seviyeden yüzde 51 geriledi: Analistler uzun vadeli senaryolar için ne diyor?

Bitcoin, ekim ayında gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 51 gerileyerek yatırımcıların kısa vadeli iyimserliğini zayıflattı. Buna rağmen analistler, uzun vadede dünyanın en büyük kripto para birimi için güçlü yükseliş senaryolarının geçerliliğini koruduğunu belirtiyor.

Benzer bir düşüş süreci altın tarafında da görülürken, Bitcoin ile altın arasındaki piyasa büyüklüğü farkı dikkat çekiyor. Altının toplam piyasa değerinin yaklaşık 28,9 trilyon dolar, Bitcoin’in piyasa değerinin ise yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTIN PİYASASI BITCOIN’DEN 22 KAT BÜYÜK

Mevcut veriler, altın piyasasının Bitcoin’den yaklaşık 22 kat daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Bitcoin savunucularına göre bu farkın kalıcı olmayabileceği ve dijital varlığın zamanla altının piyasa değerine yaklaşabileceği, hatta aşabileceği öngörülüyor.

BITCOIN NEDEN ALTINDAN DAHA AVANTAJLI GÖRÜLÜYOR?

Bitcoin, dijitalleşen küresel ekonomide ödeme sistemlerinin bir parçası haline gelirken, birçok ürün ve hizmet için doğrudan kullanılabiliyor. Altın ise günlük kullanımda pratik bir ödeme aracı olarak öne çıkmıyor.

Taşınabilirlik açısından da Bitcoin öne çıkıyor. Kripto varlıklara dünyanın herhangi bir yerinden erişim sağlanabilirken, altının fiziksel olarak taşınması güvenlik ve maliyet açısından ek yük oluşturuyor.

Bölünebilirlik tarafında da Bitcoin avantaj sağlıyor. 100 milyon satoshiye kadar bölünebilir yapısı, küçük işlemlerde esneklik sunarken altının fiziksel bölünmesi aynı kolaylığı sağlamıyor.

Arz tarafındaki fark da dikkat çekiyor. Toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olan Bitcoin’de yeni arz, ağ kuralları ve yarılanma süreçleriyle kısıtlanıyor. Buna karşın altın arzı madencilik faaliyetleriyle artmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2024’te altın arzı yaklaşık yüzde 1,75 artarken, Bitcoin’in yıllık arz artışı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

ALTININ GÜÇLÜ KONUMU DEVAM EDİYOR

Altın, binlerce yıllık geçmişiyle “güvenli liman” özelliğini korumayı sürdürüyor. Tarihsel olarak değer saklama aracı olarak kabul edilen altın, özellikle uzun vadeli güven arayan yatırımcılar için hâlâ önemli bir konumda bulunuyor.

Ancak son dönemde, savaş ve yüksek enflasyona rağmen altın fiyatlarında görülen gerileme, “güvenli liman” algısına yönelik tartışmaları da artırdı.

DİJİTAL EKONOMİDE BITCOIN SENARYOSU

Analistlere göre Bitcoin, internet çağının dijital sermayesi olarak yapay zeka destekli yeni ekonomik düzende daha güçlü bir konuma ulaşabilir. Küresel ekonominin dijitalleşmesiyle birlikte, sınırlı arzı ve programlanabilir yapısı nedeniyle Bitcoin’in benimsenme hızının artabileceği değerlendiriliyor.

Dijital varlıkların değer transferinde daha yaygın hale gelmesi durumunda, Bitcoin’in altına kıyasla avantaj sağlayabileceği öngörülüyor.