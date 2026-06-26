Volkswagen'de tarihi küçülme: 4 fabrikanın kapatılması ve 100 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, küresel çapta etkileri olacak bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Şirketin, yönetim düzeyinde hazırlanan plan kapsamında işgücü ve üretim yapısında radikal değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 657 bin çalışanı bulunurken, yönetim kurulunun 100 bin kişiye kadar işten çıkarma seçeneğini değerlendirdiği iddia ediliyor. Bu rakam, daha önce açıklanan 50 bin kişilik hedefin oldukça üzerinde yer alıyor.

YENİDEN YAPILANMA VE ÜRETİM TESİSLERİ GÜNDEMDE

Planlamalar yalnızca işgücüyle sınırlı değil. Orta vadede dört üretim tesisinin kapatılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Hannover tesislerinin kapatma listesinde ilk sırada yer aldığı, Zwickau ve Emden fabrikalarının da risk altında olduğu belirtiliyor.

Baden-Württemberg eyaletindeki Audi üretim tesisinin de belirsizlik yaşadığı, Neckarsulm fabrikasında üretimin tamamen durdurulmasının planlandığı aktarılıyor. Şirketin mevcut model döngüleri tamamlandığında bazı tesislerden tamamen çekilebileceği ifade ediliyor.

Sendikalarla yapılan iş güvencesi anlaşmaları ise süreci zorlaştırıyor. Volkswagen markasında iş garantisinin 2030 sonuna kadar, Audi tarafında ise 2033’e kadar devam ettiği biliniyor.

GRUP YAPISINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Yeniden yapılanma planı kapsamında grubun organizasyon yapısında da köklü bir dönüşüm hedefleniyor. Çekirdek marka ve bileşenler departmanının gruptan ayrılarak daha bağımsız yapılar haline getirilmesi planlanıyor. Bu adımın, şirketin sermaye piyasalarında daha esnek bir yapıya kavuşması amacı taşıdığı ifade ediliyor.

KRİZİN ARKA PLANINDA FİNANSAL DARALMA VAR

Söz konusu planların arkasında finansal performanstaki zayıflama yer alıyor. Şirketin 2026’nın ilk çeyreğinde net kârı yüzde 28 oranında gerileyerek 1,56 milyar Euro seviyesine düştü. Aynı dönemde gelirler de yüzde 2 azalarak 75,7 milyar Euro oldu.

Finans Direktörü Arno Antlitz, maliyet azaltım planlarının yetersiz kaldığını ve şirketin geleceğine yönelik risklerin arttığını belirtti. ABD gümrük vergilerinin şirkete yıllık yaklaşık 4 milyar Euro ek yük oluşturduğu ifade edildi.

ÇİN PAZARINDA SERT REKABET

Şirketin en büyük pazarlarından biri olan Çin’de satışlar yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 geriledi. BYD gibi yerli üreticilerin hızlı yükselişi rekabeti artırırken, Avrupa merkezli üreticiler üzerindeki baskının da büyüdüğü değerlendiriliyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, 1 Eylül 2022’den bu yana görevini sürdürüyor. Şirketin nihai yeniden yapılanma planında rakamların henüz netleşmediği, sürecin halen revizyon aşamasında olduğu belirtiliyor.