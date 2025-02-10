Bitcoin yeniden yükselişte: Trump ve Powell etkisi!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:40

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:40

Bitcoin fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından düşüş yaşasa da yeniden yükselişe geçti.

Trump, salı veya çarşamba günü ABD ihracatına vergi uygulayan ülkelere misilleme tarifeleri açıklayacağını belirtti.

PİYASALAR TRUMP'A KARŞI GÜÇ KAZANDI

XTB'den Kathleen Brooks, Bitcoin'in bu gelişmelere verdiği tepkinin, piyasaların Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşı daha dirençli hale geldiğini ya da en azından bu tür açıklamalarla işlem yapmaya alıştığını gösterdiğini ifade etti.

Bitcoin yüzde 1,8 artışla 97.776 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasasında gözler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı yarı yıl sunumuna çevrildi. Çarşamba günü ise ocak ayı TÜFE verisi açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin spot ETF’lerine net 204 milyon dolar, Ethereum spot ETF’lerine ise 420 milyon dolar sermaye girişi oldu.