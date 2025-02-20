Bitcoin’de yön belirsiz: Kısa pozisyonlar korunuyor!

Bitcoin’de yükseliş beklentisi sürerken, düşüş yönlü pozisyonlar korunuyor. Piyasa, kripto varlıklara yönelik politikaların etkisini yakından takip ediyor. Son dönemde dar bir aralıkta işlem gören Bitcoin, dalgalı seyrini sürdürüyor.

Bitcoin’de yön belirsiz: Kısa pozisyonlar korunuyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:14

Bitcoin’de yükseliş beklentisi sürerken, düşüş yönlü kısa pozisyonlar korunmaya devam ediyor. ABD seçimleri sonrası hızlı bir yükseliş yaşayan Bitcoin, 100 bin dolar seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ulaştığı rekor seviyelerin ardından dar bir aralıkta işlem gören kripto para birimi, değer kazanma mücadelesini sürdürüyor.

Trump yönetiminin kripto dostu politikalarına yönelik piyasa iyimserliği, Bitcoin’i 20 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Ancak bu seviyeden gerileyen Bitcoin, şu an sınırlı bir artış göstererek işlem görüyor.

Tickmill Group’tan Patrick Munnelly, en son CFTC verilerinin, Bitcoin’in düşüşüne yönelik net kısa pozisyonların korunduğunu ortaya koyduğunu belirtiyor.


Etiketler: #bitcoin #dolar #Trump

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