Bitcoin'de yeni ivme beklentisi: Trump'ın zaferi sonrası yükseliş devam ediyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:31

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:31

Bitcoin, Trump’ın kasım ayında kazandığı başkanlık seçim zaferinin ardından yaşanan keskin rallinin duraklamasına rağmen yükselmeye devam ediyor. Ancak, 100 bin dolar seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Kripto para son haftalarda dar bir aralıkta işlem görmekte, geçen ay Trump’ın kripto dostu tutumu ile rekor seviyelere ulaşan Bitcoin, şu anda konsolide oluyor. Buna karşın bazı analistler, yeni bir yukarı yönlü ivme için fırsatlar görüyor.

'YENİ BİR İVME POTANSİYELIİVAR'

Innovating Capital’den Anthony Georgiades, “Bitcoin geleneksel varlıklardan ayrıldıkça ve para arzındaki daralmanın tersine dönmesi gibi makroekonomik koşullar düzeldiğinde, yeni bir ivme potansiyeli var” açıklamasında bulundu.

Bitcoin, şu an itibariyle dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 98 bin 704,66 dolardan işlem görüyor. Ancak, Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 3,39 düşüş yaşadı. Son altı ayda ise getirisi yüzde 61,1 oranında oldu.