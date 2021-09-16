Bitcoin'de son durum (16 Eylül 2021 Perşembe)
Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar oldu? İşte 16 Eylül 2021 Bitcoin ve Ethereum fiyatları...
Bitcoin son günlerdeki istikrarlı yükselişini sürdürerek 48 bin 477 dolara kadar çıktı. Ethereum'daki yükseliş yüzde 7'yi aşarken Avalanche (AVAX) bu sabah itibarıyla günlük yüzde 13 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. ADA ise Alonzo güncellemesi sonrası en anlamlı yükselişini kaydetti.
12 Eylül'deki Alonzo güncellemesi öncesi 3 doların üzerini gören Cardano (ADA) ise bu tarihten sonra ilk kez güçlü bir şekilde yönünü yukarı çevirdi.
ADA son 24 saatte yüzde 4.3 yükselerek 2.49 dolara çıktı.
AVAX'IN GÖZÜ ZİRVEDE
Günün en dikkjat çekici yükselişlerinden birisi ise AVAX'tan geldi. AVAX yüzde 13 yükselerek 59 doları gördü. AVAX 12 Eylül'de 64.87 dolarla rekor kırmış ardından gelen kâr satışlarıyla 50 doların altına gerilemişti. Şimdi gözler yeniden bu tarihi zirveyi aşıp aşmayacağına çevrildi.
LITECOIN DE YÜKSELDİ
Bu hafta hakkındaki yalan haberle gündeme gelen Litecoin ise yüzde 5 yükselerek 191 dolara çıktı. Walmart'ın Litecoin ile ödeme kabul edeceğine dair yalan haberin yayılması üzerine Litecoin 177 dolardan 233 dolara çıkmış, haberin yayımlanmasıyla aynı hızda geri düşmüştü.
Söz konusu haberin onaylı Litecoin Twitter hesabından paylaşılması ise yatırımcıyı ilk başta sinirlendirmişti. Ancak Litecoin söz konusu haberden önceki seviyesinin üstüne çıktı.
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