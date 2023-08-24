Bitconin altı haftanın zirvesine çıktı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:28

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:28

Dijital para birimi Bitcoin altı haftanın en büyük kazancına imza attı.

Bitcoin çarşamba günü yüzde 3,6 artışla 26.794 dolara yükseldi. Bu 13 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük sıçrama oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, artış Bitcoin'in kasım ayından bu yana en kötü haftasını geçirmesi ve kripto Borsası FTX'in çöküşünün hemen ardından geldi.

İDDİALARI ALEVLENDİRDİ

Bitcoin'deki toparlanma, hisse senetlerinin haziran ayından bu yana en büyük yükselişini yaşadığı ve tahvil getirilerinin düştüğü dönemde geldi.

Hem ABD'den hem de Avrupa'dan gelen ekonomik raporlar, merkez bankalarının resesyonun önlenmesi için faiz artırımlarına ara vereceği yönündeki iddiaları alevlendirdi.