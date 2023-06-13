Bloomberg hesapladı: Aralık 2021’den bu yana ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:59

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:59

İktidarın dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale etme politikası sürerken Bloomberg ekonomisti Selva Baziki müdahalenin boyutlarını gözler önüne serdi.

Bloomberg ekonomisti Baziki’nin hesaplamaları şu şekilde:

“TCMB'nin arka kapı müdahalelerinin Aralık 2021'den Mayıs sonuna $199 milyara ulaşmış olabileceğini hesaplıyoruz.

Bu ayda yaklaşık $12 milyar demek.

Seçimlerin olası etkisi ile Nisan-Mayıs ayları toplamının $52 milyara ulaştığını tahmin ediyoruz.

TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş ($9mlr) ile net akım ($190mlr) farkı müdahale miktarının $199 milyara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında %40 üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü.”

TCMB'nin arka kapı müdahalelerinin Aralık 2021'den Mayıs sonuna $199 milyara ulaşmış olabileceğini hesaplıyoruz.



Bu ayda yaklaşık $12 milyar demek.



Seçimlerin olası etkisi ile Nisan-Mayıs ayları toplamının $52 milyara ulaştığını tahmin ediyoruz.



1/2 pic.twitter.com/24KGffVAcA — Selva Baziki (@SelvaBaziki) June 13, 2023

CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.