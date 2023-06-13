Bloomberg hesapladı: Aralık 2021’den bu yana ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı

Bloomberg ekonomisti Selva Baziki’nin hesabına göre Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:59
Bloomberg hesapladı: Aralık 2021’den bu yana ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı
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İktidarın dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale etme politikası sürerken Bloomberg ekonomisti Selva Baziki müdahalenin boyutlarını gözler önüne serdi. 

Bloomberg ekonomisti Baziki’nin hesaplamaları şu şekilde: 

“TCMB'nin arka kapı müdahalelerinin Aralık 2021'den Mayıs sonuna $199 milyara ulaşmış olabileceğini hesaplıyoruz.   

Bu ayda yaklaşık $12 milyar demek. 

Seçimlerin olası etkisi ile Nisan-Mayıs ayları toplamının $52 milyara ulaştığını tahmin ediyoruz.

TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş ($9mlr) ile net akım ($190mlr) farkı müdahale miktarının $199 milyara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında %40 üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü.”

CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.


Selva Baziki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB müdahale

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