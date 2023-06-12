Merkez Bankası duyurdu: Eylül 2003'ten beri ilk kez...

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:25

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Şimşek, devir teslim töreniyle görevi Nureddin Nebati'den resmen devraldı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na da Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

Ekonomi kadrolarında değişiklik yaşansa da henüz bankacılık sektörüne yönelik makroihtiyati önlemlerde bir düzenleme gelmedi.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, sektör halen daha TL mevduat oranında yüzde 60 ve yabancı para dönüşüm oranında hedefl erini tutturmak ile ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde belli bir oranın üzerine çıkmamaya çalışmak zorunluluğunda. Bu durum TL mevduat faizlerinde sert yükselişin de devam etmesine neden oluyor.

1 YILDA MEVDUAT FAİZİNDE ARTIŞ 20 PUAN

Bu yılın başından itibaren sektör TL mevduat faizinde artırılan hedefl eri yakalamak için hızlı bir yarışın içine girdi. Geçen yıl haziran başında yüzde 17,59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası verilerine göre ortalamada yüzde 37,39’a çıktı. Bu 1 yılda 20 puanlık artış yaşandığını gösteriyor.

2022’nin son haftasında ise TL mevduat faizi ortalamada yüzde 24,17 seviyesinde bulunuyordu. Yine yılsonuna göre 6 aydaki artış 13.22 puan oldu. Geride bıraktığımız haftada ise bankacılık sektörü kaynakları artışın sürdüğünü vurgulayarak yüzde 47’ye varan faiz oranları uygulandığına dikkat çekti.

Merkez Bankası ortalama TL mevduat faiz verilerinde son haftalarda uygulanan oranlar ile toplam mevduatların faiz oranları arasındaki fark da oldukça yüksek.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZİ ORTALAMADA YÜZDE 40’I GEÇTİ

Mevduat faizlerinde yükselişe tüketici kredi faizleri de eşlik ediyor. Merkez Bankası regülasyonları ihtiyaç kredisinde 70 bin liraya kadar olan kredileri muaf tutuyor. Bankacılık sektörü kaynakları da kredi iştahı zaten kalmamış sektörün ihtiyaç kredisinde 70 bin lirayı geçmediğini dile getirdi.

EN SON EYLÜL 2003'TE GÖRÜLDÜ

Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran haftası itibarıyla ihtiyaç kredi faizi bir önceki haftaya göre 0.18 puan arttı ve yüzde 40,14’e çıktı. İhtiyaç kredi faizinde bu kadar yüksek oran en son Eylül 2003’te görülmüştü.

20 yılın zirvesinde çıkan ihtiyaç kredisi faizi cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından sert artmıştı o artış serisi de devam ediyor.

Öte yandan bankaların TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 0.05 puan azalışla yüzde 14,95’e indi. Kurumsal kredi kartı ve KMH hariç ticari kredi faizi de 2 Haziran haftasında yüzde 14,23 oldu.