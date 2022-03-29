Bloomberg, Rusya ve Beyaz Rusya'da faaliyetlerini durdurdu
Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kalırken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara devam ediyor. Son olarak önemli ekonomi ve finans platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerini durduğunu açıkladı.
Dünyanın önde gelen finans, ekonomi verisi ve haber platformlarından Bloomberg LP, Rusya ve Beyaz Rusya’daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.
New York merkezli şirketten yapılan açıklamada, şirketin her iki ülkedeki tüm faaliyetleri durdurduğu, özel ücretli kullanıcıların finans veri terminallerine ve işlem platformlarına artık erişemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, bir dizi Rus menkul kıymetinin alım satım işlemlerinin de uluslararası yaptırımlar uyarınca devre dışı bırakıldığı kaydedilirken, finans ekonomi haber, veri ve analizlerinin yayımlandığı internet sitesi Bloomberg.com’un hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
40 MİLYON HİBE SAĞLAYACAK
Ayrıca açıklamada, şirketin yardım organizasyonu olan "Bloomberg Philanthropies" yoluyla bölgede ve başka yerlerdeki Ukraynalılara ve mültecilere destek, malzeme ve yemek sağlamak için insani yardım kuruluşları Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Dünya Merkez Mutfağı'na 40 milyon hibe sağlayacağı belirtildi.
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