Dolarda gözler Merkez Bankası ve ABD'ye çevrildi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:57

Kur krizini tetikleyen faiz indirimlerini geçen hafta durduran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bundan sonra önceliğinin TL olacağını açıklaması ardından bu hafta perşembe günü düzenleyeceği enflasyon raporu haftanın en önemli gündemi olarak izlenecek. Benzer şekilde ABD faiz kararı da yön belirleyici olarak takip edilecek.

Dövizden kur korumalı TL mevduata geçen kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM'de geçen hafta kabul edilmişti. Bankacılar yasa görüşülürken sağlanan istisnanın "büyük" olduğunu bu nedenle kurumların olası dövizden TL'ye geçişlerinin yaratabileceği etkiyi izleyeceklerini söylemişlerdi.

TCMB verilerine göre şirketlerin yaklaşık 90 milyar dolar tutarında döviz cinsi mevduatı bulunuyor.

FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR



Nebati'nin haftasonu gerçekleşen toplantıda öne çıkan söylemleri arasında TCMB'nin uzun vadeli repo ihaleleri, TCMB'nin politikalarının önemsizleştirilmesi, enflasyonun kısa vadede yüzde 40'a çıkabileceği ancak yıl sonunda yüzde 30'un mümkün olması, selektif krediler, gelire endeksli senet (GES) ihraçları, TCMB'den faiz artışı beklenmemesi öne çıkanlar arasında.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri sınırlı düşüşlerle cuma gününü 523/531 seviyesinden günü tamamladı. Öte yandan TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi gördüğü yüzde 25'in üzerindeki rekor seviyelerden yüzde 23'ün altına kadar geriledi.

Bugün Hazine'nin düzenleyeceği 2 yıl vadeli gösterge tahvilin ve 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraçları da takip edilecek.

ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, yatırımcıların Fed'in bilançosundaki varlıkları azaltacağını açıklaması beklenen politika toplantısı öncesinde satış baskısı altında. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerini geri çağırması, Ukrayna'da olası bir Rus saldırı gerçekleşeceği yönünde endişelere neden oldu.

TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

Hükümet artık ekonomide yeni hedefin kalıcı cari fazla olduğunu belirterek bunun enflasyonda kısa vadeli negatif etkilerinin olabileceğini bunun da bütçe ile gidedileceğini belirtiyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Nebati enflasyonun artabilaceğini ancak yüzde 50'ye ulaşmasını beklemediğini belirtirken yılsonunda %30'un altının mümkün olduğunu belirtti. Nebati'ye göre enflasyon 2023 seçimlerinde ise tek haneli olacak.

Piyasa beklentileri enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceğini, ondan önce ise enflasyonun yüzde 40-60 bandına yükseleceği şeklinde.

TCMB MÜDAHALELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

TCMB Aralık ayında zaten negatifte bulunan rezervlerinden 20 milyar dolara yakın daha kayba uğradı. Bu kayıpların bir kısmı resmi müdahale olarak açıklanırken, özellikle 20 Aralık sonrası için olan kısmı için ise TCMB'den bir açıklama gelmedi.

TCMB rezerv kayıplarının telafisi için ise ihracat döviz gelirlerinin yüzde 25'ini satın alacağını açıkladı. Ardından yabancı gayrimenkul alımları ve vatandaşlık için gerekli yatırımlara ilişkin dövizlerin de TCMB'ye satışı uygulamasına geçen hafta başlandı.