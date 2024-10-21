Boeing grevinde gelişme: Yeni sözleşme teklifi oylanacak! Ücretlerde 1 milyar dolar artış bekleniyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:06

Güncelleme: 21.10.2024 - 15:06

Boeing, analistlere göre yeni önerilen iş sözleşmesinin maliyetlerinin, önümüzdeki dört yıl içinde 1 milyar dolardan fazla olabileceğini açıkladı. Şirketin hisseleri, büyük bir grevin sona ermesi beklentisiyle Pazartesi günü yüzde 4 oranında yükseldi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ OYLANACAK

Yaklaşık 33 bin işçi, 737 MAX gibi popüler modellerin üretimini durduran ve bir aydan fazla süren grevin ardından çarşamba günü yeni sözleşme teklifini oylayacak. Oylama, Boeing’in üçüncü çeyrek sonuçlarında büyük bir zararın beklendiği bir döneme denk geliyor. S&P Global’in havacılık direktörü Ben Tsocanos, yeni teklifin olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Grevin hızlı bir şekilde çözülmesi, şirketin mali durumunu iyileştirmek ve kredi notunu desteklemek açısından kritik öneme sahip" dedi.

Cumartesi günü açıklanan yeni sözleşme teklifi, dört yıl içinde yüzde 35'lik bir ücret artışı ve 7 bin dolarlık onay ikramiyesi ile birlikte artırılmış katkılar içeriyor. Ancak bu yeni teklif, makinistler sendikasının talep ettiği yüzde 40'lık ücret artışının gerisinde kalıyor. JP Morgan analisti Seth Seifman, sendikanın taleplerinin neredeyse tamamının sunulduğunu belirterek, "Üyelerin kabul edip etmeyeceğini kestirmek zor" dedi.

Görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine Boeing, hisse senedi ve borç arzı yoluyla 25 milyar dolara kadar kaynak yaratmayı ve büyük kredi kuruluşlarıyla 10 milyar dolarlık kredi anlaşması yapmayı planlıyor. Ancak yeni sözleşme onaylansa bile, işçilerin geri dönüşüyle birlikte üretimin grev öncesi seviyelere hızla dönmesi zor görünüyor. RBC Capital Markets analistleri, geçmiş grevlerden yola çıkarak, üretim oranlarının normale dönmesinin ortalama 6-12 ay süreceğini öngördü.

ŞİRKET BÜYÜK KAYIPTA

Boeing’in nakit akışını sağlayan 737 MAX ve diğer geniş gövde uçaklarının üretiminin durması, şirket için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Boeing hisseleri, ABD piyasa öncesi işlemlerde 161 dolardan işlem gördü. Eğer bu seviye korunursa, Boeing hisseleri grevin başlangıcından bir gün önce, 12 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olacak.

Diğer yandan, iş jeti üreticisi Textron’un Wichita, Kansas'taki tesislerinde çalışan yaklaşık 5 bin işçi de yüzde 31 ücret artışı sağlayan beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etmek üzere oy kullandıktan sonra işlerine geri dönmeye hazırlanıyor.