Boeing krizlere çözüm arıyor: 15 milyar dolarlık finansman planı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:44

Boeing, yaşadığı krizleri aşmak amacıyla yaklaşık 15 milyar dolarlık bir finansman planı üzerinde çalışıyor. Konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters’a verdiği bilgilere göre, şirket adi hisse senetleri ve zorunlu dönüştürülebilir tahviller yoluyla bu kaynağı toplamayı hedefliyor. Ancak bu planın kesin tarihi belirsizliğini koruyor. Boeing, salı günü yaptığı açıklamada, yatırım yapılabilir kredi notunun risk altında olması nedeniyle hisse senedi ve borç olarak 25 milyar dolara kadar para toplayabileceğini duyurmuştu.

Kaynaklardan biri, planlanan 15 milyar dolarlık finansmanın Boeing’in mevcut krizleri aşması için yeterli olmayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirket ayrıca, bir yan kuruluşun gelirlerinin menkul kıymetleştirilmesiyle 5 milyar dolara kadar ek bir yapılandırılmış finansman işlemi de değerlendirmekte. Bu planın henüz resmileşmemiş olması nedeniyle Boeing'den yorum talebine yanıt gelmedi.

BOEING'İN KRİZLERLE MÜCADELESİ

Havacılık devi, özellikle 737 MAX modelinin Ocak ayında yaşanan bir olayda kapı panelinin havada patlamasının ardından düzenleyici incelemeler, üretim sorunları ve müşteri güveninin sarsılması gibi sıkıntılarla karşı karşıya. Yıl boyunca nakit sıkıntısı yaşayan Boeing, geçtiğimiz günlerde sermaye piyasalarından para toplayacağını ve Bank of America, Citibank, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi büyük bankalarla 10 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yaptığını açıkladı.

ZORUNLU DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL SEÇENEĞİ

Boeing'in finansman planında zorunlu dönüştürülebilir tahvil seçeneği öne çıkıyor. Bu hibrit tahviller, belirli bir süre sonra hisse senedine dönüştürülebilir olması nedeniyle borca ek yük getirmeden öz sermaye artırımı sağlıyor. Böylece mevcut hissedarların sahiplik oranında büyük bir azalma olmadan finansman sağlanması amaçlanıyor. Uzmanlar, şirketin kredi notunu koruması için işçi grevi sona ermeden harekete geçmesinin gerekebileceğini belirtiyor.

KREDİ NOTU RİSKİ

Boeing'in, 1 Şubat 2026’ya kadar vadesi gelen yaklaşık 11 milyar dolarlık borcunu ödemeden önce yeni borçlanma yapması durumunda, S&P, Moody’s ve Fitch gibi derecelendirme kuruluşları kredi notunu "çöp" seviyesine indirebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle şirketin, finansman stratejisini dikkatlice planlaması ve yatırım yapılabilir notunu koruyacak adımları atması büyük önem taşıyor.

HİSSELERDE HAREKETLİLİK

Finansman duyurusunun ardından Boeing hisselerinde bir miktar toparlanma görülse de, bu yıl genel olarak hisseler yüzde 40’tan fazla değer kaybetmiş durumda. Şirketin önümüzdeki süreçte finansman planını hayata geçirip geçirmeyeceği ve piyasalara nasıl etki edeceği merak konusu.