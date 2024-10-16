Dev havacılık şirketi batıyor mu? Boeing grevleri ikinci ayına girdi!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:53

Amerikan havacılık şirketi Boeing’deki grevler ikinci ayına girerken, şirketin mali durumu ve geleceği giderek daha fazla sorgulanıyor. Ücret artışı ve emeklilik hakları için mücadele eden fabrika çalışanları, Salı günü Seattle’da büyük bir miting düzenledi. İşçiler, yeni CEO Kelly Ortberg'e mali krize daha fazla sürüklenen şirketin grevi sona erdirmesi çağrısında bulunarak seslerini yükseltti.

Grev, Boeing’in en çok satan uçak modelleri 737 MAX ve geniş gövdeli uçaklarının üretimini durdurdu. Sendikanın yaklaşık 33 bin Batı Yakası çalışanı, dört yıl boyunca yüzde 40'lık ücret artışı talebiyle greve devam ediyor. Bu süreçte Boeing, mali açıdan zorlu bir döneme girerken, şirketin Wall Street'teki hisseleri de dalgalanma yaşıyor.

10 MİLYAR DOLARLIK KREDİ

Boeing, mali zorluklardan kurtulmak için önümüzdeki üç yıl içinde 25 milyar dolara kadar hisse senedi ve borç arzı yapmayı ve 10 milyar dolarlık bir kredi anlaşması sağlamayı planlıyor. Ancak bu önlemler, şirketin finansal sorunlarını tamamen çözmekte yeterli olmayabilir. Grevin getirdiği üretim kaybı ve yüksek maliyetler, şirketin toparlanmasını zorlaştırıyor.

Federal arabulucuların katıldığı müzakerelerde anlaşmaya varılamaması ve Boeing'in dört yıl içinde yüzde 30 ücret artışı teklifini geri çekmesi, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırdı. Bu gelişmeler, şirketin krizden çıkış yolunun belirsiz olduğu yorumlarına yol açıyor.

İŞÇİ ÇIKARMALAR VE BOEING'İN GELECEĞİ

Kasım ayı ortasında grevdeki işçilere 60 günlük işten çıkarma bildirimleri gönderilmesi planlanırken, Boeing’in kıdem tazminatlarını sınırlamak ve yetenekli iş gücünü korumak için gönüllü ayrılma taleplerinden kaçınacağı söyleniyor. Şirketin zarar eden savunma biriminde de işten çıkarmalar bekleniyor.

Yatırımcılar ve düzenleyiciler, Boeing'in 737 MAX modelindeki son sorunlardan bu yana şirketi yakın takibe aldı. Grevler sürerken ve mali tedbirler tartışılmaya devam ediyor.