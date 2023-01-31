BOJ/Harihuko Kuroda: Ultra gevşek para politikasının devam etmesine ihtiyaç var

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

Parlamentoda konuşan Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, Japonya'daki enflasyonu ithal fiyatların yönlendirdiğini, yüzde 2 fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılmasının zaman azalacağını söyledi.

Kuroda konuşmasında, "Japon ekonomisine ilişkin belirsizlik aşırı yüksek. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve şirketlerin ücretleri artırabilecekleri bir ortam oluşturulması şu anda önemli" ifadelerini kullandı.