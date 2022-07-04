Bolu'da ekmeğe zam

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:47

Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları, artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yaptı. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 2,50 liradan satılan halk ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Bolu’da, 200 gram halk ekmek artık 3,50 liradan satışa sunulacak.

Bolu’daki özel fırınların bağlı olduğu Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası, 210 gramı 3 liradan satılan ekmeğe 1 lira zam yapmış ve 200 gram ekmeğin artık 4 liradan satılacağını duyurmuştu.



