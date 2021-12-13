Bolu'da simide zam geldi
Bolu'da susamlı ve kabak simidin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya yükseldi.
Bolu'da, susamlı ve kabak simide zam geldi.
Un, şeker, yağ ve susam gibi temel besin maddelerine gelen zamlar sonrası; Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası bugün susamlı ve kabak simidin fiyatının 2 liradan 2,5 liraya yükseltilmesine karar verdi.
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