Bolu'da simide zam geldi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:19

Bolu'da, susamlı ve kabak simide zam geldi.

Un, şeker, yağ ve susam gibi temel besin maddelerine gelen zamlar sonrası; Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkar Odası bugün susamlı ve kabak simidin fiyatının 2 liradan 2,5 liraya yükseltilmesine karar verdi.